Нурбек Абасканов представлен коллективу Госкомитета информационных технологий и связи

28 августа 2017, 14:25 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев представил коллективу Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики нового председателя Нурбека Абасканова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

Зилалиев отметил, что Абасканов хорошо знаком с ситуацией в области связи и телекоммуникаций.

"15 мая 2017 года Кыргызская Республика перешла от аналогового к цифровому телерадиовещанию. В настоящее время завершается процесс по подключению жителей 326 сел, расположенных в "радиотеневой зоне" к цифровому телерадиовещанию. Учитывая важность вопроса, необходимо сосредоточиться на своевременном решении поставленной задачи. Кроме этого, большая работа предстоит в рамках программы правительства "Жаны доорго – кырк кадам", где большое внимание уделено вопросу развития современных информационных технологий и цифровой экономики", - констатировал он.