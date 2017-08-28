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Нурбек Абасканов представлен коллективу Госкомитета информационных технологий и связи

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/nurbek-ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445019-ru.html

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28 августа 2017, 14:25       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев представил коллективу Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики нового председателя Нурбека Абасканова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР
Зилалиев отметил, что Абасканов хорошо знаком с ситуацией в области связи и телекоммуникаций.
"15 мая 2017 года Кыргызская Республика перешла от аналогового к цифровому телерадиовещанию. В настоящее время завершается процесс по подключению жителей 326 сел, расположенных в "радиотеневой зоне" к цифровому телерадиовещанию. Учитывая важность вопроса, необходимо сосредоточиться на своевременном решении поставленной задачи. Кроме этого, большая работа предстоит в рамках программы правительства "Жаны доорго – кырк кадам", где большое внимание уделено вопросу развития современных информационных технологий и цифровой экономики", - констатировал он.

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