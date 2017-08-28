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Пять швейных компаний КР подписали контракты иностранными ритейлерами на $1,5 млн

Источник:
http://kabar.kg/news/shveinye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445018-ru.html

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28 августа 2017, 14:36       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. В рамках проекта BGI (Инициатива USAID по развитию бизнеса), пять швейных компаний Кыргызстана подписали контракты на сумму 1,5 млн долларов США с иностранными ритейлерами (розничная торговля — продажа товаров конечному потребителю), ряд из которых получили запросы на подготовку более 200 образцов одежды и предложений.
Как сообщает специалист по развитию экономики в USAID Пол Хамлин, проект BGI работает по улучшению экономики страны, через текстильно-швейную, туристическую и строительную отраслей.
"Мы помогаем кыргызстанским швейным компаниям экспортировать свою продукцию за рубеж: в Европу и другие страны СНГ. Задача нашего проекта пригласить международных специалистов в республику, чтоб они своими глазами увидели и оценили тот товар, что производят местные компании", - сказал он.
Стоит отметить, в августе прошлого года кыргызстанские производители марок одежды "Назик" и "Зорин" поставили первые партии заказов-платья одному из крупных ритейлеров одежды из Санкт-Петербурга – компании Melon Fashion Group (MFG). В этом году швейные компании выполнили и поставили 13 заказов на пошив женской одежды для MFG, общая сумма которых составила 500 тыс долларов США.

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