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В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами и оружием, есть пострадавшие

Источник:
http://kabar.kg/news/v-azerbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445017-ru.html

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Микроавтобус с кыргызскими номерами попал в ДТП в РФ, гражданство пострадавших уточняется

28 августа 2017, 14:42       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. На востоке Азербайджана (в районе поселка Килязи в 70 км севернее Баку) взорвался оружейный склад, пишет радио "Свобода". Министерство обороны сообщает, что после этого начался пожар.
По данным местных изданий, снаряды после взрыва попали в жилые дома.
"Шесть человек получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в Сиязяньский диагностический центр", – сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
В ведомстве не уточнили, являются ли раненные военными или гражданскими лицами.
Трассу от Баку до российской границы на несколько часов перекрыли.
Из района взрыва спасатели вывозят жителей сел Ситалчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад. Для эвакуированных жителей спасатели развернули палаточный лагерь.
Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.
Для выяснения обстоятельств взрыва была создана комиссия, в которую вошли представители ряда госорганов.

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