В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами и оружием, есть пострадавшие

28 августа 2017, 14:42 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. На востоке Азербайджана (в районе поселка Килязи в 70 км севернее Баку) взорвался оружейный склад, пишет радио "Свобода". Министерство обороны сообщает, что после этого начался пожар.

По данным местных изданий, снаряды после взрыва попали в жилые дома.

"Шесть человек получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в Сиязяньский диагностический центр", – сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В ведомстве не уточнили, являются ли раненные военными или гражданскими лицами.

Трассу от Баку до российской границы на несколько часов перекрыли.

Из района взрыва спасатели вывозят жителей сел Ситалчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад. Для эвакуированных жителей спасатели развернули палаточный лагерь.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

Для выяснения обстоятельств взрыва была создана комиссия, в которую вошли представители ряда госорганов.