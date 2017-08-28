По Кыргызстану днем возможны кратковременные дожди — прогноз погоды на 29 августа

28 августа 2017, 14:43 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +27...+32

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +22...+27

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +30...+32.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 27 августа составила +21 градус, 28 августа утром была +19,4 градуса.