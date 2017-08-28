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Новости Кыргызстана

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По Кыргызстану днем возможны кратковременные дожди — прогноз погоды на 29 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445016-ru.html

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28 августа 2017, 14:43       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +27...+32
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +22...+27
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +30...+32.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 27 августа составила +21 градус, 28 августа утром была +19,4 градуса.

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