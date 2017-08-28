Кыргызстанка пришла первой на марафоне в Астане — приз $13 тыс

28 августа 2017, 14:24 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Кыргызстанская бегунья Виктория Полюдина пришла первой на международном марафоне ШОС и СВМДА в Астане (Казахстан), сообщила пресс-служба секретариата ШОС.

Это был первый в истории марафон Шанхайской организации сотрудничества и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В марафоне приняли участие спортсмены и любители спорта из 32 стран, включая государства-членов ШОС.

Самым массовым стал забег на "шанхайскую милю" - 2017 метров, который собрал свыше 3 тысяч любителей бега. В нем приняли участие спортсмены и любители с ограниченными возможностями здоровья, а также чемпионы Параолимпийских игр.

В забеге на "олимпийскую дистанцию" 42 километра 195 метров приняли участие свыше 300 человек, среди которых был руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков, министр культуры и спорта РК Арстанбек Мухамедиулы и министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. В марафоне приняли также участие олимпийский чемпионы Казахстана по боксу - Серик Сапиев и Бахтияр Артаев.

Спортсмены из государств-членов ШОС завоевали все призовые места во всех забегах. Главный приз за победу на полной дистанции составил 13 тысяч долларов. Денежное вознаграждение в полном марафоне было предусмотрено с 1 по 9 место.

Марафон включал в себя мужские и женские забеги. Общее количество участников составило 5559 человек.

Результаты марафона среди мужчин (42 км):

<ul> <li>Андрей Петров (Узбекистан) - 2 часа 18 минут и 38,01 секунды;</li> <li>Владислав Прямов (Беларусь) - 2 часа 18 минут и 38,42 секунды;</li> <li>Илья Тяпкин (Кыргызстан) - 2 часа 24 минуты и 12 секунд;</li> <li>Тувей Титус (Кения) - 2 часа 33 минуты и 7 секунд;</li> <li>Андрей Лейменов (Казахстан) - 2 часа 33 минуты и 29 секунд;</li> <li>Шохрух Довлатов (Казахстан) - 2 часа 34 минуты и 24 секунды;</li> <li>Жударбек Кочконбаев (Кыргызстан) - 2 часа 39 минут и 36 секунд;</li> <li>Амир Байтуканов (Казахстан) - 2 часа 40 минут и 5 секунд;</li> <li>Ержан Жанарстанов (Казахстан) - 2 часа 41 минута и 17 секунд;</li> </ul> Полный марафон (женщины):

<ul> <li>Виктория Полюдина (Кыргызстан) - 2 часа 37 минут и 43 секунды;</li> <li>Марина Хмелевская (Узбекистан) - 2 часа 37 минут и 50 секунд;</li> <li>Гульжанат Жанатбек (Казахстан, победитель марафона на дистанции 21 км Куньминского марафона ШОС 2016 года) - 2 часа 42 минуты и 21 секунда;</li> <li>Мария Коробицкая (Кыргызстан) - 2 часа 43 минуты и 51 секунда;</li> <li>Жанна Мамажанова (Казахстан) -2 часа 44 минуты и 35 секунд;</li> <li>Ольга Богомольская (Казахстан) - 2 часа 55 минут и 41 секунда;</li> <li>Чулункху Шинетцецег (Монголия) - 3 часа и 41 секунда;</li> <li>Жуэйсян Хан (Китай) - 3 часа 12 минут и 13 секунд;</li> <li>Карлыгаш Самыжан (Казахстан) - 3 часа 34 минуты и 1 секунда;</li> </ul> Забег (мужчины) на дистанцию 10 км:

<ul> <li>Кудайберген Зейноллаев (Казахстан) - 33 минуты и 9 секунд;</li> <li>Дарын Конысбаев (Казахстан) - 33 минуты и 52 секунды;</li> <li>Артем Чижевский (Казахстан) - 34 минуты и 23 секунды;</li> </ul> Забег (женщины) на дистанцию 10 км:

<ul> <li>Татьяна Нерознак (Казахстан) - 41 минута;</li> <li>Балнур Асылбек (Казахстан) - 41 минута и 3 секунды;</li> <li>Надежда Бекмагамбетова (Казахстан) - 42 минуты и 1 секунда;</li> </ul> Марафон сопровождался непрерывной зажигательной восьмичасовой концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады и был признан министерством культуры и спорта РК самым крупным и самым массовым спортивным и культурно-зрелищным мероприятием за весь период работы ЭКСПО-2017.

Марафон проходил в рамках празднования Дня ШОС на Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017".

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