Осталось 24 — количество претендентов на пост президента КР сокращается

28 августа 2017, 14:35 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Количество претендентов на пост главы государства сократилось до 24, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Всего документы в ЦИК подали 59 человек. Прием документов завершился 31 июля.

"24 претендента выполнили требования конституционного закона, сдав документы, подписные листы, залог и экзамен по кыргызскому языку. Четверо уже зарегистрированы в качестве кандидатов, по остальным идет проверка", - сообщили в ЦИК.

В субботу на заседании комиссии было принято решение об отказе 20 претендентам. Из них 15 не сдали подписные листы в установленный срок, еще пять не представили сертификаты об уровне владения госязыком.

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