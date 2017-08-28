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Пять швейных компаний КР подписали контракты иностранными ритейлерами на $1,5 млнПять швейных компаний КР подписали контракты иностранными ритейлерами на $1,5 млнЦИК КР отказал в регистрации 20 кандидатам на должность президента КРЦИК КР отказал в регистрации 20 кандидатам на должность президента КР

Осталось 24 — количество претендентов на пост президента КР сокращается

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445013-ru.html

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28 августа 2017, 14:35       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Количество претендентов на пост главы государства сократилось до 24, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Всего документы в ЦИК подали 59 человек. Прием документов завершился 31 июля.
"24 претендента выполнили требования конституционного закона, сдав документы, подписные листы, залог и экзамен по кыргызскому языку. Четверо уже зарегистрированы в качестве кандидатов, по остальным идет проверка", - сообщили в ЦИК.
В субботу на заседании комиссии было принято решение об отказе 20 претендентам. Из них 15 не сдали подписные листы в установленный срок, еще пять не представили сертификаты об уровне владения госязыком.
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