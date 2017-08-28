Коллективу Министерства экономики представили нового главу ведомства Артема Новикова

28 августа 2017, 12:59 Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Большом зале Министерства экономики Кыргызской Республики премьер-министр страны Сапар Исаков представил коллективу нового министра Артема Новикова. Об этом сообщает пресс-служба МЭ КР.

Как отметил Сапар Исаков, Министерство экономики в структуре правительства является основным двигателем развития экономики страны. Поэтому сегодня, лично представляя Артема Эдуардовича Новикова, глава правительства попросил поддержать Новикова в его начинаниях.

"Ему 30 лет. Как известно, он работал в отделе инвестиционной политики Минэкономразвития КР, был советником ряда премьеров, думаю, достаточно много сделает и для наращивания потенциала ведомства и как эффективный менеджер и дальше будет принимать те решения, которых требует время", — выразил уверенность глава правительства страны.

Премьер-министр пожелал коллективу успехов, удачи, не сбавлять позиций, наращивать темпы работы и продвигать совместные инициативы. "Если сможем сделать то, что мы задумали, то они станут первыми реальными шагами в нашей совместной работе. "Жаны доорго кырк кадам", т.е. сорок шагов в сторону нового времени, которые станут возможными благодаря совместным усилиям и общему стремлению к эпохе перемен. Данная программа должна быть продолжением новой "Стратегии 2040", — подчеркнул С. Исаков.

Глава правительства также поставил задачу перед Минэкономики разработать план мероприятий по реализации данных шагов, отметив, что все будут вовлечены в этот процесс.

"Я как премьер-министр буду отвечать лично и за ошибки тоже. Призываю не бояться ничего, работать, идти вперед и не оглядываться назад", — отметил С.Исаков.

Отвечая на вопросы сотрудников, премьер заявил, что бывший министр Арзыбек Кожошев и как гражданин, и как профессионал очень достойно пронес флаг над Министерством экономики КР, неустанно повышая профессионализм, компетентность в решении поставленных финансово-экономических задач, добавив, что А. Кожошева ожидают перспективные определенные позиции, и он будет работать в обойме во благо государства.

Сообщается также, что по решению С.Исакова Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР перейдет в ведение правительства КР, поскольку одной из главных задач кабмина является привлечение инвестиций для страны.

"Без привлечения инвесторов у нас нет будущего", – сообщил глава кабинета министров.

Справка:

Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Окончил Балтийский государственный технический университет по специальности «экономист-менеджер».

Трудовая деятельность:

<ul> <li>2004–2006 — бухгалтер в ОсОО «Вест Ала-Тоо»;</li> <li>2006–2007 — бухгалтер в ОМФ имени Ататюрка;</li> <li>2007–2008 — стажер, переводчик отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли КР;</li> <li>2008–2009 — главный специалист отдела инвестиционной политики Минэкономразвития КР;</li> <li>2009 — эксперт отдела анализа регулятивного воздействия аппарата правительства КР;</li> <li>2009–2010 — эксперт службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ;</li> <li>2011–2012 — советник премьер-министра Омурбека Бабанова;</li> <li>2014–2015 — советник премьер-министра Джоомарта Оторбаева;</li> <li>2015 — советник первого вице-премьера Аалы Карашева.</li> <li>2017 – заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента КР.</li> </ul>