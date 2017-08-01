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У спортсменов Кыргызстана появилась собственная спортивная база на Иссык-Куле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/u-spor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445011-ru.html

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У спортсменов Кыргызстана будет своя спортивная база на Иссык-Куле

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28 августа 2017, 13:19       Комментарии

У спортсменов Кыргызстана будет своя спортивная база на Иссык-Куле. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта при правительстве КР.
"Пансионат "Солнышко" на Иссык-Куле передан Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта. Постановление правительства КР о передаче подписано 18 августа 2017 года премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее объект находился на балансе Фонда по управлению госимуществом КР.

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