У спортсменов Кыргызстана появилась собственная спортивная база на Иссык-Куле

28 августа 2017, 13:19 Комментарии

У спортсменов Кыргызстана будет своя спортивная база на Иссык-Куле. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта при правительстве КР.

"Пансионат "Солнышко" на Иссык-Куле передан Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта. Постановление правительства КР о передаче подписано 18 августа 2017 года премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее объект находился на балансе Фонда по управлению госимуществом КР.