Уланбек Рыскулов представлен коллективу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования

28 августа 2017, 14:07 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев представил коллективу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики нового председателя Уланбека Рыскулова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев отметил, что сейчас государственные органы должны сосредоточить свое внимание над реализацией Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго – кырк кадам".

"Я убежден, что совместными усилиями нам удастся своевременно и в полной мере реализовать все задачи, обозначенные в Программе "Жаны доорго – кырк кадам". Необходимо отметить, что данная программа направлена, прежде всего, на улучшение жизни простых граждан страны и поступательный рост отечественной экономики. Со своей стороны я готов поддержать любые отраслевые инициативы, отвечающие интересам нашего народа и государства", - подчеркнул он.