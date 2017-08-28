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Столичный супермаркет устранил замечания после предписания Санэкоинспекции

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445007-ru.html

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28 августа 2017, 14:11       Комментарии

Столичный супермаркет устранил замечания после предписания Санитарно-экологической инспекции. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе очередного рейда было установлено, что на прилегающей территории супермаркета GLOBUS на пересечении улиц Ахунбаева-Шабдан Баатыра складируется строительный мусор в неустановленном месте.
Инспектор СЭИ мэрии города Бишкек выписал предписание на имя директора Серова И. о вывозе строительного мусора, а также недопущения складирования строительного мусора в не установленном месте.
На данный момент нарушение устранено.

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