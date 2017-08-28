Столичный супермаркет устранил замечания после предписания Санэкоинспекции

28 августа 2017, 14:11 Комментарии

Столичный супермаркет устранил замечания после предписания Санитарно-экологической инспекции. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе очередного рейда было установлено, что на прилегающей территории супермаркета GLOBUS на пересечении улиц Ахунбаева-Шабдан Баатыра складируется строительный мусор в неустановленном месте.

Инспектор СЭИ мэрии города Бишкек выписал предписание на имя директора Серова И. о вывозе строительного мусора, а также недопущения складирования строительного мусора в не установленном месте.

На данный момент нарушение устранено.