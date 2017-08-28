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Мирзиёев планирует посетить Кыргызстан на следующей неделе — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445005-ru.html

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Атамбаев встретился с жителями Узгенского района, пострадавшими от схода оползня

28 августа 2017, 13:47       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует приехать в Кыргызстан на следующей неделе, сообщил глава КР Алмазбек Атамбаев во время рабочей поездки в Ошскую область.
Глава государства напомнил, что недавно Кыргызстан посетил премьер-министр Узбекистана впервые за 25 лет. Тогда были подписаны соглашения по 85 процентам границ.
"У меня хорошие отношения с Мирзиёевым. Он планирует на следующей неделе приехать в Кыргызстан", - сказал президент на встрече с жителями Узгенского района.
Атамбаев совершает рабочую поездку по Ошской области, где планирует открыть больницу и встретиться с гражданами, оставшимися без жилья из-за землетрясения.
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