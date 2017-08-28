Мирзиёев планирует посетить Кыргызстан на следующей неделе — Атамбаев

28 августа 2017, 13:47 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует приехать в Кыргызстан на следующей неделе, сообщил глава КР Алмазбек Атамбаев во время рабочей поездки в Ошскую область.

Глава государства напомнил, что недавно Кыргызстан посетил премьер-министр Узбекистана впервые за 25 лет. Тогда были подписаны соглашения по 85 процентам границ.

"У меня хорошие отношения с Мирзиёевым. Он планирует на следующей неделе приехать в Кыргызстан", - сказал президент на встрече с жителями Узгенского района.

Атамбаев совершает рабочую поездку по Ошской области, где планирует открыть больницу и встретиться с гражданами, оставшимися без жилья из-за землетрясения.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });