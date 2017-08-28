Иски на 40 миллионов к "Занозе" — какие решения вынесли суды

28 августа 2017, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. С начала года в отношении сайта zanoza.kg, который основала часть сотрудников "Вечернего Бишкека", подан ряд исков.

О том, сколько их было всего, в чем обвинялось издание и какие решения выносились в его отношении, читайте в подборке Sputnik Кыргызстан.

В начале марта в отношении радио "Азаттык" и общественного фонда "ПроМедиа", который является учредителем сайта zanoza.kg, генеральный прокурор Индира Джолдубаева с целью защиты чести и достоинства президента подала иск на 10 и 3 миллиона сомов соответственно. Основанием послужил тот факт, что издания опубликовали мнение юристов партии "Ата Мекен", заявивших, что находившийся на борту разбившегося самолета Boeing груз якобы принадлежал семье Алмазбека Атамбаева. В отношении юристов "Ата Мекена" также подан иск на 10 миллионов сомов.

Через несколько дней последовал еще один иск генпрокурора, ответчиками по которому вновь стали "Азаттык" и "ПроМедиа". Суммы были все те же - 10 и 3 миллиона сомов. На сей раз основанием послужили опубликованные изданиями ответы Омурбека Текебаева на вопрос, что он делал на Кипре. Позже президент решил отказаться от судебной тяжбы с "Азаттыком", но в отношении "Занозы" мнение не изменил.

16 марта последовал еще один иск - Генеральная прокуратура потребовала за статью "Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?" (от 20 октября 2015 года) по 3 миллиона сомов от сайта и автора материала журналиста Нарына Айыпа.

В конце марта был подан иск в отношении Нарына Айыпа на 3 миллиона сомов и на такую же сумму в отношении "ПроМедиа" за публикацию статьи "Паппет-шоу независимости".

В конце апреля от Генпрокуратуры последовал иск за публикацию материала, в котором было отражено мнение директора правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакуповой о сложившейся ситуации. Цель была все та же - защита чести и достоинства Алмазбека Атамбаева. Общая сумма иска составила 12 миллионов сомов - по 3 миллиона в отношении автора статьи Нарына Айыпа, главного редактора zanoza.kg Дины Масловой, самого издания и Джакуповой. 30 июня Октябрьский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.

По пяти искам райсуды полностью удовлетворили требования, суд второй инстанции также принял решение в пользу ГП (пятый иск еще не рассматривался в горсуде). Главный редактор издания Kaktus.media (новый сайт, где работает коллектив "Занозы") Дина Маслова сообщила, что разбирательства продолжатся в Верховном суде.

Таким образом, по пяти искам сумма составила 40 миллионов сомов, из них 15 миллионов к "ПроМедиа", 9 миллионов к Нарыну Айыпу, по 3 миллиона к Масловой и Джакуповой и 10 миллионов к юристам "Ата Мекена". Также Айыпу и Масловой запрещен выезд за рубеж, счета и имущество "ПроМедиа" арестованы.

Кроме того, 25 июля Первомайский районный суд столицы запретил "ПроМедиа" каким бы то ни было способом использовать товарный знак Zanoza по иску Александра Рябушкина (после того как он отсудил "Вечерний Бишкек", часть коллектива ушла и основала "Занозу"). Это привело к созданию Kaktus.media.

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