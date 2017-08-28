Микроавтобус из Кыргызстана попал в ДТП в России, погибла пассажирка

28 августа 2017, 14:08 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В Пензенской области микроавтобус с кыргызстанскими номерами столкнулся с грузовиком, один человек погиб, пятеро пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД Юлию Кулигину.

ДТП произошло в субботу, 26 августа, на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". После столкновения с грузовым фургоном микроавтобус Mercedes упал на бок. Погибла одна пассажирка буса, еще пятеро, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Микроавтобус, который попал в ДТП, зарегистрирован в Кыргызстане", - сказала собеседница агентства.

Она затруднилась сказать о гражданстве погибшей и пострадавших в ДТП. По факту аварии идет проверка.

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