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Президент встретился с жителями Узгенского района, пострадавшими от оползня (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445002-ru.html

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Атамбаев встретился с жителями Узгенского района, пострадавшими от схода оползня

Впервые за 26 лет. Президент Узбекистана посетит КР на следующей неделе

28 августа 2017, 12:44       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 августа, в рамках рабочей поездки в Ошскую область в селе Ынтымак встретился с жителями Узгенского района, пострадавшими в результате схода оползня. Об этом сообщает пресс-соужба главы государства.
Жители пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций домов были переселены в село Ынтымак, где возводят свое жилье. В селе проводится работа по электрификации зданий, обеспечению населения питьевой водой и строительству дорог.
Перед началом встречи  была прочитана поминальная молитва.
Выступая перед собравшимися соотечественниками, президент еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших граждан.  Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность и необходимость страхования жилья.
"Я знаю,  с каким нежеланием вы сюда переехали, как тяжело было покидать свои земли, но спустя некоторое время сюда переедут многие. Здесь будет хорошее село, будут построены школы и все необходимое для жизни. С опасных для жизни людей участков нужно переезжать, ведь в первую очередь нужно думать о жизни и безопасности, о здоровье, будущем детей, а не о скоте и хозяйстве. Граждане тратят деньги на сигареты и водку, на тои,  а 50 сомов в месяц на страхование жилья не могут найти. Я призываю граждан к страхованию жилья, так как это очень важно и необходимо, — сказал он. — Больше двух лет прошло с момента принятия соответствующего закона, а люди все ещё не спешат страховать жильё".
1 of 5 Глава государства отметил, что за последние годы удалось многое сделать, и государство сегодня стало другим. "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что за последние 5-6 лет Кыргызстан встал на ноги. Мы перестали бояться,  что отключат свет, газ, закроют дорогу", — сказал он.
Алмазбек Атамбаев в ходе встречи с жителями рассказал, что решаются вопросы границ, которые 26 лет оставались проблемными.
"На следующей неделе к нам в страну приедет президент Узбекистана. У нас с ним очень хорошие отношения.  Две недели назад встретились премьер-министры двух стран, составлено соглашение по 84% границ. Это первый визит премьер-министра Узбекистана за 26 лет", — сказал президент.
Глава государства напомнил, что в декабре этого года он покидает пост.
"Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал. В правительство пришли молодые.  Я верю, они пойдут по начатому мной пути.  Они будут следить,  чтобы незавершенные дела завершились, в том числе и вопросы села Ынтымак", — сказал он, добавив, что к окончанию его срока полномочий будет принята и стратегия развития страны до 2040 года.
По завершению выступления президент Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы жителей пострадавших районов и вручил 200 000 сомов на проведение поминальных мероприятий в Курман Айт в память о жертвах чрезвычайных ситуаций.
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