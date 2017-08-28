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Круглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и Узбекистана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365318_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445001-ru.html

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28 августа 2017, 13:22       Комментарии

Завтра, 29 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол, посвященный теме сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов, которое является одним из ключевых факторов расширения экономического взаимодействия между странами.
В ходе мероприятия участники обсудят текущую ситуацию и перспективы кыргызско-узбекского межгосударственного сотрудничества в сфере развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений, культурных связей, а также вопросы обеспечения региональной безопасности.
Участники:
<li>Олег Панкратов - экс-вице-премьер КР;</li><li>Комил Рашидов - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в КР;</li><li>Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики;</li><li> Жумакадыр Акенеев - заслуженный экономист КР;</li><li> Геннадий Карабанов - исполнительный директор "Экономической палаты" КР;</li><li>Токон Мамытов - председатель Ассамблеи народов Кыргызстана, экс-председатель Государственной пограничной службы КР;</li><li>Шамиль Борончиев - исполнительный вице-президент Кыргызского Союза промышленников и предпринимателей (КСПП);</li><li>Юрий Погиба - президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа";</li><li>Игорь Шестаков - политолог, модератор круглого стола.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02, контакты организаторов: +996 555 54 73 20.

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