Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кто он, президент Алмазбек Атамбаев? Миссия от "пожарного" до "знаменосца"Кто он, президент Алмазбек Атамбаев? Миссия от "пожарного" до "знаменосца"Круглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и УзбекистанаКруглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и Узбекистана

Президент Филиппин приказал убивать тех, кто сопротивляется аресту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365443_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445000-ru.html

Похожие новости

Осталось 24 — количество претендентов на пост президента КР сокращается

ЦИК КР отказал в регистрации 20 кандидатам на должность президента КР

Впервые за 26 лет. Президент Узбекистана посетит КР на следующей неделе

Кто он, президент Алмазбек Атамбаев? Миссия от "пожарного" до "знаменосца"

Президент А.Атамбаев встретился с пострадавшими от оползня в Узгене

28 августа 2017, 13:24       Комментарии

Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал очередное провокационное заявление на фоне продолжающейся в стране кровопролитной кампании по борьбе с наркоторговцами. В понедельник он заявил, что полностью одобряет убийство полицейскими подозреваемых, которые оказывают сопротивление при аресте, при этом назвав таких людей "идиотами", передает NewsRu.com со ссылкой на Reuters.
Обращаясь к стражам порядка, президент сказал: "Ваш долг требует от вас преодолеть сопротивление человека, которого вы арестовываете ... (Если) он сопротивляется, и делает это яростно, то вы можете убить идиота. Это мой вам приказ".
Заявление Дутерте прозвучало на фоне убийства в Маниле сотрудниками антинаркотических служб 17-летнего подростка. По словам правоохранителей, при задержании юноша оказал сопротивление, открыв по ним стрельбу. Полицейские затащили школьника в безлюдное место, где он был убит выстрелом в голову.
Свои действия силовики назвали самообороной. В министерстве юстиции расценили происшествие как "исключительный" случай.
Действия силовиков вызвали бурную реакцию в обществе. В день похорон школьника - 25 августа - более 1000 человек пришли на процессию, превратив ее в одну из самых массовых акций протеста против президентской антинаркотической кампании.
Против нее неоднократно высказывалась филиппинская оппозиция и правозащитники. Тем не менее Дутерте неизменно продолжает защищать свою инициативу.
Ранее он фактически одобрил ужесточение кампании, заявив 16 августа, что "это прекрасно, если мы можем убивать по 32 преступника каждый день". В этом случае, отметил президент страны, власти, пожалуй, смогут "справиться с проблемой, которая беспокоит всю страну".
В октябре 2016 года британская газета The Guardian пообщалась с одним из представителей филиппинской полиции, активно занимающимся борьбой с наркоманией в рамках объявленной Дутерте кампании, и выяснила, что власти фактически дали полицейским карт-бланш на внесудебные расправы.
Во время своей предвыборной кампании Дутерте призывал филиппинцев убивать наркоторговцев и даже заявил, что убьет собственных детей, если они попробуют наркотики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум