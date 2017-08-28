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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на ежемесячные выплаты за застрахованное жильеА.Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на ежемесячные выплаты за застрахованное жильеКто сможет заставить разведенных опять жить вместеКто сможет заставить разведенных опять жить вместе

Президент Кыргызстана вновь призвал людей не жалеть 50 сомов и застраховать свое жилье

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444998-ru.html

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А.Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на ежемесячные выплаты за застрахованное жилье

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28 августа 2017, 12:53       Комментарии

Узген, 28.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал граждан, пострадавших от оползня, переселиться из опасных зон и подумать о будущем.
В ходе встречи с жителями села Ынтымака, куда были переселены пострадавшие в результате оползня весной этого года, глава государства сообщил, что не нужно думать о скоте или имуществе, а самое главное, по его словам, это жизнь их и их близких.
"Я знаю, вы сюда переселились нехотя. Но, увидите, за вами приедут все. Мы сделаем это село прекрасным, мы поможем, поверьте. Сейчас другое государство. За последние 5-6 лет Кыргызстан встал на ноги", - сказал он.
Атамбаев сообщил, что в свою очередь и граждане должны помочь своей стране. Он привел пример, что в США каждый месяц происходят природные катаклизмы. Но там за это не переживают, потому что для них главное, чтобы народ был в порядке.
"Там каждая семья застраховывает свой дом и ежемесячно платит страховку. И там нет никаких проблем ни у государства, ни у владельца дома. У нас в месяц нужно платить 50 сомов. Это цена пачки сигарет. Водка и то дороже стоит. На водку и сигарету находите деньги, а 50 сомов найти не можете. Государство надо пожалеть", - сказал он.
Как отметил глава государства, закон о страховании жилья был принят два года назад, но некоторые айыл окмоту ждут того, что будет. "Государство бы смогло накопить средства, если бы население по 50 сомов собирало. И когда произойдет ЧП, то можно было бы эти деньги направить туда", - сказал он.
Также он призвал народ переселяться в безопасные места, если их предупреждают о том, что место оползнеопасно, подумав о будущем детей.

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