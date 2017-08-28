Президент Кыргызстана вновь призвал людей не жалеть 50 сомов и застраховать свое жилье

28 августа 2017, 12:53 Комментарии

Узген, 28.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал граждан, пострадавших от оползня, переселиться из опасных зон и подумать о будущем.

В ходе встречи с жителями села Ынтымака, куда были переселены пострадавшие в результате оползня весной этого года, глава государства сообщил, что не нужно думать о скоте или имуществе, а самое главное, по его словам, это жизнь их и их близких.

"Я знаю, вы сюда переселились нехотя. Но, увидите, за вами приедут все. Мы сделаем это село прекрасным, мы поможем, поверьте. Сейчас другое государство. За последние 5-6 лет Кыргызстан встал на ноги", - сказал он.

Атамбаев сообщил, что в свою очередь и граждане должны помочь своей стране. Он привел пример, что в США каждый месяц происходят природные катаклизмы. Но там за это не переживают, потому что для них главное, чтобы народ был в порядке.

"Там каждая семья застраховывает свой дом и ежемесячно платит страховку. И там нет никаких проблем ни у государства, ни у владельца дома. У нас в месяц нужно платить 50 сомов. Это цена пачки сигарет. Водка и то дороже стоит. На водку и сигарету находите деньги, а 50 сомов найти не можете. Государство надо пожалеть", - сказал он.

Как отметил глава государства, закон о страховании жилья был принят два года назад, но некоторые айыл окмоту ждут того, что будет. "Государство бы смогло накопить средства, если бы население по 50 сомов собирало. И когда произойдет ЧП, то можно было бы эти деньги направить туда", - сказал он.

Также он призвал народ переселяться в безопасные места, если их предупреждают о том, что место оползнеопасно, подумав о будущем детей.