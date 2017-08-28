Туроператоры из 6 стран намерены привлечь туристов в Кыргызстан

28 августа 2017, 13:10 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. В Кыргызстан прибыла делегация международных туроператоров и представители ассоциации приключенческого туризма (ТАПТ) для сотрудничества с местными компаниями. Об этом сообщила менеджер программы по развитию туризма проекта USAID инициатива по развитию бизнеса (BJI) Гульмира Мырзакмат.

"В рамках проекта BJI мы пригласили в Кыргызстан 6 представителей международных туроператоров из Канады, Америки, Англии, Индии, Голландии и Франции, чтобы рассказать о туристическом потенциале страны, а также построить бизнес-мосты. Сначала мы организовали информационно-ознакомительный тур по всей стране, который длился 9 дней, на 10-ый мы провели бизнес-встречу, стороны могли заключить контракты", - сказала Мырзакмат.

По ее мнению, такого рода мероприятие будет выгодно как местным, так и иностранным компаниям.

"Международные фирмы смогут добавить новые туристические пакеты, которые предлагает наша страна. Все, что у них отсутствует, для них и есть приключение - это конные прогулки, проживание в юртах, скалолазание", - добавила она.

Проект BJI работает по трем разным компонентам развития экономики: туризм, швейная отрасль и строительные материалы. Это мероприятия было организовано для улучшения туристического потенциала страны и развития экономики.