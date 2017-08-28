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Туроператоры из 6 стран намерены привлечь туристов в Кыргызстан

Источник:
http://kabar.kg/news/turoperat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444997-ru.html

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28 августа 2017, 13:10       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. В Кыргызстан прибыла делегация международных туроператоров и представители ассоциации приключенческого туризма (ТАПТ) для сотрудничества с местными компаниями. Об этом сообщила менеджер программы по развитию туризма проекта USAID инициатива по развитию бизнеса (BJI) Гульмира Мырзакмат.
"В рамках проекта BJI мы пригласили в Кыргызстан 6 представителей международных туроператоров из Канады, Америки, Англии, Индии, Голландии и Франции, чтобы рассказать о туристическом потенциале страны, а также построить бизнес-мосты. Сначала мы организовали информационно-ознакомительный тур по всей стране, который длился 9 дней, на 10-ый мы провели бизнес-встречу, стороны могли заключить контракты", - сказала Мырзакмат.
По ее мнению, такого рода мероприятие будет выгодно как местным, так и иностранным компаниям.
"Международные фирмы смогут добавить новые туристические пакеты, которые предлагает наша страна. Все, что у них отсутствует, для них и есть приключение - это конные прогулки, проживание в юртах, скалолазание", - добавила она.
Проект BJI работает по трем разным компонентам развития экономики: туризм, швейная отрасль и строительные материалы. Это мероприятия было организовано для улучшения туристического потенциала страны и развития экономики.

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