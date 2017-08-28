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Актеры "Жарайт сити" с юмором призвали идти на выборы (видео)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aktery-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444996-ru.html

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28 августа 2017, 12:07       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Актеры юмористического проекта "Жарайт сити" призвали молодых кыргызстанцев пойти на предстоящие президентские выборы и проголосовать за того кандидата, кого они сами считают достойным.
Они призвали не следовать на поводу у тех, кто могут указывать за кого именно голосовать, а делать свой выбор самим и осознанно.
Проект "Жарайт сити" о городе Бишкек появился на экранах осенью 2015 года. Программа пользуется большой популярностью и высмеивает негативные явления и тенденции, которые наблюдаются в кыргызском обществе.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года.

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