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Курман Айт будет отмечаться 1 сентября, кыргызстанцы будут отдыхать 4 дня подряд, напомнили в МТСР

Источник:
http://kabar.kg/news/kurman-ai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444995-ru.html

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28 августа 2017, 12:58       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Кыргызстанцы отдохнут четыре дня подряд с 31 августа по 4 сентября, напомнили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.
По их информации, 31 августа - День независимости КР - является красным днем календаря и, соответственно, нерабочим днем.
Помимо этого, Духовное управление мусульман определило 1 сентября днем празднования Курман Айт, и день празднования мусульманского праздника является нерабочим днем.
А второе и третье сентября выпадают на субботу и воскресенье. Итого все службы с пятидневным рабочим днем будут отдыхать четыре дня подряд.
В Министерства образования сообщили, что в школах Кыргызстана 1 сентября отметят "День знаний", несмотря на Курман Айт. Сами занятия начнутся с 4 сентября.
Курман Айт или Ид-аль-Адха (праздник жертвоприношения) — один из главных мусульманских праздников. Курман Айт завершает собой обряд хаджа — паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия).

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