Атамбаев: "Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал"

28 августа 2017, 13:19 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. "Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал", - заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в селе Ынтымак с жителями Узгенского района, пострадавшими в результате схода оползня.

Жители пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций были переселены в село Ынтымак, где возводят свои дома. В селе проводится работа по электрификации, обеспечению питьевой водой и строительству дорог.

В ходе встречи глава государства напомнил, что в декабре этого года он покидает пост.

"Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал. В Правительство пришли молодые. Я верю, они пойдут по начатому мной пути. Они будут следить, чтобы незавершенные дела завершились, в том числе и вопросы села Ынтымак", - сказал он, добавив, что к окончанию его срока полномочий будет принята и стратегия развития страны до 2040 года.