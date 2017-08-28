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Атамбаев: "Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал"

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444994-ru.html

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28 августа 2017, 13:19       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. "Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал", - заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в селе Ынтымак с жителями Узгенского района, пострадавшими в результате схода оползня.
Жители пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций были переселены в село Ынтымак, где возводят свои дома. В селе проводится работа по электрификации, обеспечению питьевой водой и строительству дорог.
В ходе встречи глава государства напомнил, что в декабре этого года он покидает пост.
"Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал. В Правительство пришли молодые. Я верю, они пойдут по начатому мной пути. Они будут следить, чтобы незавершенные дела завершились, в том числе и вопросы села Ынтымак", - сказал он, добавив, что к окончанию его срока полномочий будет принята и стратегия развития страны до 2040 года.

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