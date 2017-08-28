А.Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на ежемесячные выплаты за застрахованное жилье

28 августа 2017, 12:55 Комментарии

Наши люди не жалеют денег на водку, сигареты и тои, но им жалко 50 сомов в месяц на выплаты страховки, сказал президент Алмазбек Атамбаев 28 августа во время встречи с пострадавшими в результате схода оползня в Узгенском районе.

Президент отметил, что иногда люди сами позволяют произойти трагедиям.

"Нужно думать о будущем, а не об имуществе. Я знаю, вы нехотя переселились сюда. Но увидите, что в будущем все последуют за вами. Мы устроим здесь хорошее село.

Есть страны, где такие чрезвычайные происшествия происходят почти каждый месяц. Например, в Америке. Там циклоны, тайфуны. Но никто не переживает по поводу разрушенного имущества. Все думают о том, чтобы люди были живы. Потому что жилье застраховано. А у нас, как бы грубо не звучало, есть "кыргызбайство". Людям жалко в месяц заплатить 50 сомов. Это ведь стоимость пачки сигарет. Водка даже дороже стоит. Людям не жалко тратить деньги на сигареты, водку, на тои тратят по 50 тыс., а заплатить 50 сомов жалко", - сказал он и выразил надежду, что люди начнут страховать жилье.

Алмазбек Атамбаев 32 сказал, что есть люди, которые годами живут на опасных участках, несмотря на предупреждения. "Ладно, мы... мне уже 60, мы свое пожили. Но как можно мириться со смертью 6-месячных, 6-летних детей? В этом виновны только взрослые. Нужно думать о детях, о будущем, а не об имуществе. Я прошу вас, не жалейте эти 50 сомов",- сказал он.