Президент А.Атамбаев встретился с пострадавшими от оползня в Узгене

28 августа 2017, 13:08 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 28 августа в рамках рабочей поездки в Ошскую область в селе Ынтымак встретился с жителями Узгенского района, пострадавшими в результате схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба президента. Жители пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций были переселены в село Ынтымак, где возводят свои дома. В селе проводится работа по электрификации, обеспечению питьевой водой и строительству дорог.

Перед началом встречи была прочитана поминальная молитва.

Выступая перед собравшимися, президент еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших граждан. А.Атамбаев подчеркнул важность и необходимость страхования жилья.

"Я знаю, с каким нежеланием вы сюда переехали, как тяжело было покидать свои земли, но спустя некоторое время сюда переедут многие. Здесь будет хорошее село, будут построены школы и все необходимое для жизни. С опасных для жизни людей участков нужно переезжать, ведь в первую очередь нужно думать о жизни и безопасности, о здоровье, будущем детей, а не о скоте и хозяйстве. Граждане тратят деньги на сигареты и водку, на тои, а 50 сомов в месяц на страхование жилья не могут найти. Я призываю граждан к страхованию жилья, так как это очень важно и необходимо. Больше двух лет прошло с момента принятия закона о страховании, а люди все ещё не спешат страховать жильё", - сказал он.

Глава государства отметил, что за последние годы удалось многое сделать и государство сегодня стало другим. "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что за последние 5-6 лет Кыргызстан встал на ноги. Мы перестали бояться, что отключат свет, газ, закроют дорогу", - сказал он.

А.Атамбаев в ходе встречи с жителями рассказал, что решаются вопросы границ, которые 26 лет оставались проблемными.

"На следующей неделе к нам в страну приедет президент Узбекистана. У нас с ним очень хорошие отношения. 2 недели назад встретились премьер-министры двух стран, составлено соглашение по 84 % границ. Это первый визит премьер-министра Узбекистана за 26 лет" - сказал президент.

Глава государства напомнил, что в декабре этого года он покидает пост.

"Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал. В правительство пришли молодые. Я верю, они пойдут по начатому мной пути. Они будут следить, чтобы незавершенные дела завершились, в том числе и вопросы села Ынтымак", - сказал он, добавив, что к окончанию его срока полномочий будет принята и стратегия развития страны до 2040 года.

По завершению выступления А.Атамбаев ответил на вопросы жителей пострадавших районов, и вручил 200 тыс. сомов на проведение поминальных мероприятий в Курман Айт в память о жертвах чрезвычайных ситуаций