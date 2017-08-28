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Сборная Кыргызстана по футболу потерпела крупное поражение от Узбекистана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365438_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444991-ru.html

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28 августа 2017, 12:39       Комментарии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла с крупным счетом Узбекистану в контрольном матче в Ташкенте.
Как сообщила Федерация футбола Кыргызстана, матч прошел в закрытом режиме без зрителей. Счет в игре хозяева открыли уже на девятой минуте, а удвоили его в концовке тайма - 2:0.
Во второй половине матча в ворота сборной Кыргызстана было забито еще три безответных мяча. Итоговый счет 5:0 в пользу хозяев поля.
По итогам игры главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин отметил, что сейчас он может сделать выводы по каждому футболисту и кто может готовиться к матчу с Мьянмой.
"Игра была очень полезной, информативной. Счет не по игре. Все могло быть по-другому. К голам привели индивидуальные ошибки, а не командные взаимодействия. В целом игрой мы удовлетворены. Не результатом, конечно, некоторыми моментами", - заметил он.
Отметим, 5 сентября в рамках отборочного турнира Кубка Азии сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой. Матч пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

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