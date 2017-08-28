Туризм в кыргызской долине Восходящего солнца популярен. Нас узнает мир

28 августа 2017, 13:12 Комментарии

В минувшие выходные дни в долине Восходящего солнца Кыргызстана, в селе Жыргалан Иссык-Кульской области прошел этно-фестиваль, который пропагандирует приключенческий отдых. Данный праздник преследует цели продвижения развития нового туристического направления в горной местности.

Наряду с привычными атрибутами этноса для туристов появился еще один вид отдыха, включающий в себя принятие участия в процессе, например, готовки блюд, а также полное погружение в национальные развлечения. Кроме того, желающие могут своими руками сделать изделия из войлока и прочих материалов.

Данное направление широко используется в мировой индустрии туризма. В Кыргызстане до недавнего времени были лишь предпосылки, сейчас же, как отмечают организаторы фестиваля, в долине Жыргалан они выводят данную программу на новый уровень.

Исходя из количества туристов, видно, что данный курорт набирает популярность у иностранных гостей, говорит исполнительный директор ОО "Дисанация Долин Жыргалан" Тынчтыкбек Жанадилов.

"К нам многие приезжают из Европы, Америки, Японии, России и Казахстана. Популярность этого вида туризма растет, так, в этом году к нам приехали уже более 300 человек. И это хороший показатель, если в 2015-2016 годах приезжали по 150 человек, то сейчас уже за полгода отдыхающих на 100% больше. Мы также планируем в этом селе спроектировать улицы таким образом, чтобы на каждой работали ремесленники по изготовлению одного вида продукта. Мы здесь хотим построить этно-городок", - сообщил Жанадилов.

В этот же раз организаторы решили еще больше удивить иностранных гостей. На равнине возле этно-поселка раскинулась огромная развлекательная площадка. Здесь каждый желающий мог попробовать национальные блюда, а также принять участие в их приготовлении.

Отведав за обедом блюда, приготовленные самими туристами под руководством поваров, развлечения продолжились. Перед гостями парадом прошлись группы конных наездников, велосипедистов и пеших туристов как символ горного отдыха.

После чего туристов и вовсе удивили. Прямо вовремя этно-фестиваля был показан свадебный обычай кыргызского народа – кража невесты. Конечно, девушка знала, что ее "украдут", поэтому и не сопротивлялась. После чего жених с невестой проехались верхом на лошади и остановились возле сотрудника ГРС, который выдал официальный документ о регистрации бракосочетания.

Затем народные гулянья продолжились. В интервью "ВБ" иностранные туристы признались, что не ожидали увидеть горы, как фильме "Властелин колец". Но больше всего их приятно удивила национальная кухня.

"Мы в восторге от вашей культуры и природы. Мы с друзьями в Кыргызстане впервые, нам рассказала наша подруга, она побывала у вас в прошлом году. Ее рассказ о вашей природе нам очень понравился, поэтому мы решили приехать сюда. Нам особенно нравятся ваши горы, они великолепны. Нас также поразила национальная кухня, а особенно боорсоки и айран, у нас в США таких продуктов нет, но они очень вкусные", - рассказал турист из США Беррингтон Адамсон.

Однако не одними представлениями можно завоевать туриста. Важна и инфраструктура - это дороги, качество мобильной связи, электричество и остальные блага цивилизации. Хотя последними на данном виде отдыха воспользоваться в полной мере не получится, так как в основном туристы ходят в горы. А вот первый пункт очень важен, так как езда несколько часов по бездорожью доставляет дискомфорт.

Впрочем, со стороны правительства, по словам полпреда в Иссык-Кульской области, работы в этом направлении уже ведутся.

"Вот уже два года строится дорога вокруг Иссык-Куля, это тоже хорошо влияет на развитие туризма. Если говорить о масштабных мероприятиях, то в прошлом году проходили Всемирные игры кочевников, в этом году - "Алтайский форум". А это мероприятие в долине Жыргалан благоприятно влияет на дальнейшее развитие этно и горного туризма. Потому что здесь, в Жыргалане, развивается пеший, конный, велотуризм и альпинизм. Горный туризм можно бесконечно развивать, но для того чтобы обеспечить для отдыхающих безопасность, мы должны разработать маршруты", - рассказал полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.

На сегодняшний день уже разработано несколько маршрутов. Туристы могут выбрать подходящий себе по уровню сложности прохождения и времени. Пока разработано не так много безопасных путей. Но и они уже пользуются большой популярностью. Кроме того, отдыхающие могут пойти в поход как самостоятельно, так и с опытным инструктором. Существует и ряд способов перемещения по горным вершинам - пешим ходом, на велосипедах и верхом на лошади.

Как отметили организаторы этно-фестиваля, горный туризм в Кыргызстане существует давно. Но пригодным для отдыха он становится только сейчас.