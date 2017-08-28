Кто сможет заставить разведенных опять жить вместе

28 августа 2017, 12:48 Комментарии

Молодые люди и одинокие граждане постарше в большинстве своем мечтают о создании семьи. Принципиальные холостяки встречаются, но их относительно мало. Порой в брак вступают совсем юные, только оперившиеся ребятки, пытающиеся как можно раньше приобщиться к взрослой жизни. Иногда это бывает по любви, но случается и по необходимости, когда требуется скрасить результат раннего грехопадения. Но на сути дела это не отражается. Знаю и одиноких 30-летних, которые как бы и хотят обрести семью, но что-то у них не складывается, хотя родственники активно уговаривают их найти свою половинку и начать плодиться на радость родному государству. Стране, судя по введенному недавно депутатами платежу "суйунчу", нужно увеличивать численность своего населения.

Но какими бы радостными ни были свадебные хлопоты и последующая за этим семейная жизнь, количество разводов в стране не только не уменьшается, а, наоборот, растет. Так, в Нацстаткоме утверждают, что в Кыргызстане практически каждый четвертый-пятый брак распадается, причем наибольший процент разводов приходится на Чуйскую область и Бишкек.

Кажется, не все так страшно, если в разваливающихся семьях нет детей. Взрослые люди попробовали пожить вместе - не получилось. Разбежались и снова стали искать, с кем провести время. А коли народились дети? Да не один, а двое-трое? Вот тогда в разводах ничего хорошего нет, ведь именно маленькие граждане больше всего страдают от того, что их папа и мама перестают жить вместе. Но кто-то же должен думать о них! Обычно основные хлопоты ложатся на плечи бабушек и дедушек, которым мамы подкидывают своих полусироток. Жалея деток, старшие члены семьи не упускают случая высказать все свои обиды бывшему зятю, хотя и снохам, ушедшим от чьих-то сыновей, тоже перепадает.

В давние советские годы, когда семья оказывалась на грани развода, на защиту брака вставали парткомы и профкомы. Мужиков, пытавшихся покинуть своих благоверных, призывали к ответу. Общественность их порицала и грозила различными моральными карами. Нынче же подобных сильных организаций нет, каждая семья варится в собственном соку, не привлекая ничьего внимания.

Однако недавно прошла информация, что в Чечне практически на государственном уровне решили заняться примирением разведенных. Создали даже специальную комиссию. Ее состав, конечно, может вызвать определенные вопросы: восстанавливать разрушенные семьи взялись чиновники, сотрудники силовых органов и представители духовенства. Просто реальная государственная кампания по сохранению института семьи. Совместными усилиями члены комиссии буквально заставляют разведенных супругов снова жить вместе. При этом совсем не важно, сколько времени прошло с момента развода. По республике были организованы штабы воссоединения семей, работает "горячая линия": на нее предлагается звонить тем, кто хотел бы помириться и ищет в этом помощи. Говорят, что за короткий срок деятельности комиссия отчиталась о тысяче воссоединенных семей.

Казалось бы, глубокое соблюдение народных традиций должно способствовать крепкому браку. Однако разводы есть. И в их большом количестве усматривают корень многих социальных проблем. В Чечне даже считают, что дети из неполных семей в большой степени подвержены влиянию экстремистов, особенно, когда остаются с матерью. Возможно, это происходит из-за отсутствия отцовского влияния. Дети, особенно мальчики, интуитивно тянутся к сильным мужчинам, и не исключено, что в это время на их пути и встречаются представители радикальных течений, которым совсем не сложно одурманить пацанов. Не исключаю, что подобное актуально и для нашей страны.

Думаю, что и нашему государству можно попробовать как-то воздействовать на разводящихся супругов, ведь детям в полных семьях жить намного комфортнее. Хотя при нынешних масштабах миграции, когда родители уезжают на заработки, оставляя малых бабушкам и дедушкам, многие нормальные семьи существуют только номинально.

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