Есть еще в стране люди, которые работают и верят — Жоробаев

28 августа 2017, 12:44 Комментарии

Сегодня в Бишкеке в преддверии Дня независимости Кыргызстана состоялось открытие выставки "Иштебиз! Работаем!", которая стала возрождением патриотического духа кыргызстанцев.

Автором фотографий этой серии стал известный фотограф Алимжан Жоробаев. В интервью агентству "Кабар" он рассказал о том, как создавались работы и какой в них кроется смысл.

- Что подвигло вас к созданию данных работ?

- Эта идея уже давно мелькала у меня в голове. Я вспоминал те советские времена, когда строились большие заводы и предприятия, когда человек считался героем труда, и мы всегда равнялись на тружеников и хотели быть такими же, как они. Мы знаем, что в наше время уже многие предприятия закрыты, но мне хотелось возродить былой дух труда.

- Сколько всего фотографий вошли в серию?

- Около ста работ. В них отражена деятельность заводов, фабрик и разных учебных заведений со всей страны.

- Кем было оказано при этом вам содействие? Ведь вы проделали очень большую работу.

- Я обратился в мэрию Бишкека и меня там поддержали. Я объездил всю страну, посетил все действующие предприятия и снял процесс работы и дух тех людей, которые героически каждый день выходят на работу и честно зарабатывают свой хлеб.

- Какие были ожидания перед поездкой?

- Было ощущение, что все уехали в Россию. Здесь никто не остался, и никто не работает. Но когда я вот это все увидел, было просто приятно, что есть еще люди, которые работают и верят.

- В чем главная особенность данной серии фотографий?

- Я фотографировал в том советском стиле, чтобы показать героический образ людей, то есть не просто передать фотофакт, а именно образы самих тружеников.

- Побывав в предприятиях, построенных еще в советские годы, что вы заметили? Есть ли какой-нибудь прогресс или, наоборот, регресс?

- Нельзя сказать, что есть ли прогресс или регресс. Просто поменялись технологии. Если раньше было больше ручного труда, то сейчас появилось больше новых технологических линий. Компьютерные технологии вошли в производство. Чуть-чуть поменялся принцип работы, но энтузиазм рабочих прежний.

- Куда будут переданы ваши работы в дальнейшем?

- В дальнейшем фотографии будут переданы в мэрию Бишкека. Они планируют провести подобную выставку и в Оше.

Беседовала Нуркыз Сабырова