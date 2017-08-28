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Певец из Кыргызстана выиграл Гран-при международного конкурса в Румынии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pevetc-iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444987-ru.html

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28 августа 2017, 12:46       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Певец из Кыргызстана Мыктыбек Нурланбеков выиграл Гран-при на международном конкурсе в Румынии. Об этом певец сообщил на своей страничке в Istagram.
По его словам, конкурс прошел в городе Пьятра-Нямц (Румыния), где приняли участие около 50 исполнителей из Украины, Франции, Молдовы и Румынии.
На конкурсе Нурланбеков исполнил песню Атая Огомбаева "Эсимде", выиграл Гран-при и получил возможность участвовать в других международных конкурсах, которые пройдут в Украине и Болгарии.
"Спасибо всем, кто поддерживал меня. Родителям, учителю и всем- всем", - поделился он.

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