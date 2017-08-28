Певец из Кыргызстана выиграл Гран-при международного конкурса в Румынии

28 августа 2017, 12:46 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Певец из Кыргызстана Мыктыбек Нурланбеков выиграл Гран-при на международном конкурсе в Румынии. Об этом певец сообщил на своей страничке в Istagram.

По его словам, конкурс прошел в городе Пьятра-Нямц (Румыния), где приняли участие около 50 исполнителей из Украины, Франции, Молдовы и Румынии.

На конкурсе Нурланбеков исполнил песню Атая Огомбаева "Эсимде", выиграл Гран-при и получил возможность участвовать в других международных конкурсах, которые пройдут в Украине и Болгарии.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня. Родителям, учителю и всем- всем", - поделился он.