Президент Кыргызстана призвал строить в селах школы, а потом уже мечети

28 августа 2017, 12:23 Комментарии

Узген, 28.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с жителями села Ынтымак Узгенского района Ошской области призвал строить в селах школы, а потом уже мечети.

В село Ынтымак были переселены люди из оползнеопасных зон, в частности те, которые пострадали в ходе весенних оползней на юге страны. Во время встречи с президентом они попросили построить в их селе мечеть.

Атамбаев в свою очередь ответил, что в первую очередь стоит построить школу.

Президент Кыргызстана призвал не кружить голову тем, что надо ходить в мечеть. Он отметил, что в Сирии и Ираке люди отрубают другим голову, показывая миру Ислам в плохом ключе. В Испании убивают людей и говорят, что они мусульмане.

"По правде говоря, пророк Мухаммед говорил, что если уделить знаниям один час, то это будет выше, чем прочтение намаза всю ночь. Давайте строить школы и обучать детей. Тот, кто верит в бога, будет читать намаз и здесь. В Кыргызстане в каждом селе есть мечеть, в некоторых даже по две. А в некоторых селах все еще нет школ или они аварийные. В конце концов, путают исламскую и арабскую культуры. На улице видишь тех, кто ходит с мешком на голове, дамбале и с бородой. Речь вообще не в этом, речь в сердце. Оно должно быть чистым", - отметил глава государства.

Атамбаев призвал жителей правильно его понять и сообщил, что наступит время, и мечеть будет построена.

Он напомнил, что культура кыргызов совсем другая. Глава государства отметил, что не раз читал Коран с ручкой.

"Сейчас мода такая, что в каждом селе богатый строит мечеть. Нет бы школу построить. Если раньше в стране было 20 мечетей, то сегодня их более 2 тыс. А дети остаются без знаний. Скоро 1 сентября, Курбан Айт и День знаний в один день. Первое слово пророка было – учись. Начните учиться. Купите книги, пусть ваши дети учатся, потом уедут в Бишкек, Россию и Францию", - добавил он и призвал не обижаться на его резкие высказывания.