В Кыргызстане доступ к Интернету получат 60 % всех школ

28 августа 2017, 12:28 Комментарии

Бишкек, 27.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане 467 школ по всей республике уже подключено к Интернету. В 2017-2018 учебном году их количество увеличится еще на 775 школ. Таким образом, доступ к Интернету получат 60% всех средних учебных заведений страны. Для этого правительством было предусмотрено около 112 миллионов сомов. Оставшиеся школы будут обеспечены Интернетом в 2018 году в рамках проекта "Таза коом". Такое поручение ранее было дано экс–премьер–министром Сооронбаем Жээнбековым, профильные органы должны выполнить уже к 1 сентября.

В 2010 году на сферу образования из бюджета было предусмотрено 12 млрд. 600 млн. сомов. А в 2017 году эта сумма составила 36 млрд. сомов. По сравнению с 2015 годом в 2016 году объем финансирования образования увеличился на 3,7 млрд. сомов.