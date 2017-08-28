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В Кыргызстане доступ к Интернету получат 60 % всех школ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444985-ru.html

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28 августа 2017, 12:28       Комментарии

Бишкек, 27.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане 467 школ по всей республике уже подключено к Интернету. В 2017-2018 учебном году их количество увеличится еще на 775 школ. Таким образом, доступ к Интернету получат 60% всех средних учебных заведений страны. Для этого правительством было предусмотрено около 112 миллионов сомов. Оставшиеся школы будут обеспечены Интернетом в 2018 году в рамках проекта "Таза коом". Такое поручение ранее было дано экс–премьер–министром Сооронбаем Жээнбековым, профильные органы должны выполнить уже к 1 сентября.
В 2010 году на сферу образования из бюджета было предусмотрено 12 млрд. 600 млн. сомов. А в 2017 году эта сумма составила 36 млрд. сомов. По сравнению с 2015 годом в 2016 году объем финансирования образования увеличился на 3,7 млрд. сомов.

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