УВД г.Ош опубликовало вещи обезглавленной женщины и просит помочь в раскрытии данного преступления

28 августа 2017, 12:34 Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. УВД города Ош опубликовало вещи обезглавленной женщины, найденной в мусорном контейнере, и просит местных жителей помочь в раскрытии данного тяжкого преступления.

Служба криминального отдела УВД города Ош просит граждан, знающих какую-либо информацию о случившемся тяжком преступлении, сообщить по номерам: (03222) 2-46-78, 2-10-06 или (0557) 79-96-99, (0558) 15-00-88. Сотрудники криминального отдела дают полную гарантию анонимности.

Так, были опубликованы личные вещи обезглавленной женщины: кофта, национальный занавес (көшөгө), платок, две сумки и плед.