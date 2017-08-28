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УВД г.Ош опубликовало вещи обезглавленной женщины и просит помочь в раскрытии данного преступления

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/uvd-g.osh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444984-ru.html

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28 августа 2017, 12:34       Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. УВД города Ош опубликовало вещи обезглавленной женщины, найденной в мусорном контейнере, и просит местных жителей помочь в раскрытии данного тяжкого преступления.
Служба криминального отдела УВД города Ош просит граждан, знающих какую-либо информацию о случившемся тяжком преступлении, сообщить по номерам: (03222) 2-46-78, 2-10-06 или (0557) 79-96-99, (0558) 15-00-88. Сотрудники криминального отдела дают полную гарантию анонимности.
Так, были опубликованы личные вещи обезглавленной женщины: кофта, национальный занавес (көшөгө), платок, две сумки и плед.

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