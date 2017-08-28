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Сопартийцы говорят, что со временем выберут меня лидером партии СДПК, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444983-ru.html

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А.Атамбаев передал 200 тыс. сомов пострадавшим от оползня в Узгене на жертвоприношение

28 августа 2017, 12:21       Комментарии

После ухода с должности президента Алмазбек Атамбаев не будет занимать государственную должность. Об этом он сказал 28 августа во время встречи с пострадавшими от оползня в Узгенском районе.
"Те, кто боятся этого, могут не бояться. Но после меня президент и правительство будут следить за ситуацией, в том числе и за развитием села Ынтымак. Те, кто грабил страну, когда гибли ребята, те, кто позарился на имущество народа, рано или поздно должны ответить за это", - сказал он.
"Да, я не уйду на какую-то должность, но мои старые сопартийцы говорят, что со временем выберут меня лидером партии. Я буду следить за всем и, даст Бог, в следующем году снова приеду в ваше село", - сказал А.Атамбаев.

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