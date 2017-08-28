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Отращивание бороды, безграмотность и насилие — это не ислам, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444982-ru.html

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А.Атамбаев передал 200 тыс. сомов пострадавшим от оползня в Узгене на жертвоприношение

28 августа 2017, 12:43       Комментарии

Отращивание бороды, безграмотность и насилие - это не ислам, сказал 28 августа президент Алмазбек Атамбаев во время встречи с пострадавшими в результате схода оползня в Узгенском районе.
Во время встречи житель села Ынтымак, куда были переселены пострадавшие, попросил главу государства решить вопрос со строительством мечети в селе.
"Вы знаете, я всегда говорю как есть. Не знаю, как вы воспримите мои слова, но не стоит распространять идею о том, что если читать 5 раз в день намаз, отращивать бороду, то ты попадешь в рай. Бог сам решает, кто куда попадет. А может тот, кто читает 5 раз в день намаз, попадет в ад? Мы же видим, что происходит в Сирии, Ираке или других странах. Люди говорят, что они мусульмане, и убивают ни в чем невиновных людей, тем самым бросая тень на религию", - сказал А.Атамбаев.
Президент напомнил слова пророка Мухаммеда, что 1-2 часа, уделенные науке, равносильны ночи молитвы.
"Давайте строить школы, обучать детей. Тот, кто верит в Бога, может молиться и без мечети. У нас есть села, где построены 2-3 мечети, однако, нет ни одной школы. Тогда все ждут помощи государства.
Потом люди начинают путать ислам и арабскую культуру, на улице ходят с мешком на голове, в штанинах, с бородами. Это неправильно. Дело ведь не в бороде, а в сердце. Я вижу, что делают некоторые депутаты: читают 5 раз в день намаз, а потом разворовывают все в стране", - сказал он.
"Слова алгебра, алгоритм вышли от мусульман. В свое время ислам был передовой религией, но потом появились имамы, которые стали говорить, что наука не нужна. Поэтому среди лауреатов Нобелевской премии всего 2 мусульманина. Мы забыли слова пророка о важности знаний", - добавил А.Атамбаев.

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