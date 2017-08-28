Фестиваль летнего туризма "J-Fest": новые турпродукты, мастер-классы и дегустация национальной кухни

28 августа 2017, 11:59 Комментарии

В минувшее воскресенье, 27 августа, на Иссык-Куле в долине Жыргалан прошел фестиваль летнего туризма "J-Fest". В мероприятии приняли участие 120 иностранных туристов, отдыхавших в это время на озере. Об этом K-News рассказали организаторы фестиваля.

В рамках мероприятия иностранцам рассказали о новых туристических направлениях, научили создавать войлочные изделия и накормили блюдами национальной кухни.

"Фестиваль прошел очень хорошо. Всем понравилось. Участники ознакомились с техникой изготовления войлочных изделий и даже смогли сделать кое-то сами. Кроме того, в рамках фестиваля мы провели "Боорсок Шоу", на котором все туристы смогли отведать национальные блюда. Цель мероприятия — привлечь туристов в Кыргызстан и рассказать им о новых направлениях туризма. У всех иностранцев Иссык-Куль ассоциируется с ущельями Джеты-Огуз и Григорьевским, с каньоном "Сказка", а о долине Жыргалан никто почти не знает. И это печально, ведь тут очень красиво и много всего интересного", – поделилась мнением одна из организаторов мероприятия Гульмира Примова.

На фестиваль помимо туристов также были приглашены местные туроператоры, заинтересованные работать в этом направлении. Фестиваль летнего туризма "J-Fest" в этом году проходил впервые, однако организаторы намерены сделать проект ежегодным.

"Жыргал" переводится с кыргызского как "блаженство, наслаждение". Долина Жыргалан раскинулась в восточной части Иссык-Кульской области, в 60 км от города Каракол, на высоте 2300 метров, среди горных хребтов Тескей Ала-Тоо.