Доступ к Интернету получат 60% всех школ страны

28 августа 2017, 12:08 Комментарии

467 школ по всей республике уже подключены к Интернету. В 2017-2018 учебном году их количество увеличится еще на 775 школ.

Таким образом, доступ к Интернету получат 60 % всех средних учебных заведений страны. Для этого правительством было предусмотрено около 112 миллионов сомов.

Оставшиеся школы будут обеспечены Интернетом в 2018 году в рамках проекта "Таза коом". Соответствующее поручение ранее было дано экс-премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым. Профильные органы должны выполнить поручение уже к 1 сентября.

В 2010 году на сферу образования из бюджета было предусмотрено 12 млрд. 600 млн. сомов. А в 2017 году эта сумма составила 36 млрд. сомов. По сравнению с 2015 годом в 2016 году объем финансирования образования увеличился на 3,7 млрд. сомов.