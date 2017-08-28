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При реконструкции Исторического музея забыли о людях с ОВЗ: вокруг здания ни одного пандуса

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pri-re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444978-ru.html

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28 августа 2017, 12:19       Комментарии

О том, что при реконструкции Исторического музея Бишкека подрядные организации забыли оборудовать лестницы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил на своей странице в Фейсбуке пользователь Бакыт Дегенбаев.
Свое обращение пользователь адресовал вице-мэру Бишкека Эркинбеку Исакову. Последний отреагировал на обращение, пообещав, что в ближайшее время лестницы будут оборудованы данными приспособлениями для ЛОВЗ.

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