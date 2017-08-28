При реконструкции Исторического музея забыли о людях с ОВЗ: вокруг здания ни одного пандуса

28 августа 2017, 12:19 Комментарии

О том, что при реконструкции Исторического музея Бишкека подрядные организации забыли оборудовать лестницы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил на своей странице в Фейсбуке пользователь Бакыт Дегенбаев.

Свое обращение пользователь адресовал вице-мэру Бишкека Эркинбеку Исакову. Последний отреагировал на обращение, пообещав, что в ближайшее время лестницы будут оборудованы данными приспособлениями для ЛОВЗ.