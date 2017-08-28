Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Адвокаты по делу сторонников Жапарова просят оправдать подзащитныхАдвокаты по делу сторонников Жапарова просят оправдать подзащитныхМилиция Оша просит помощи в поиске лиц, обезглавивших женщинуМилиция Оша просит помощи в поиске лиц, обезглавивших женщину

Атамбаев в Оше вручил жителям, пострадавшим от оползня в Узгене, 200 тыс сомов на Курман Айт

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444977-ru.html

Похожие новости

Атамбаев: "Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал"

Президент А.Атамбаев встретился с пострадавшими от оползня в Узгене

Курман Айт будет отмечаться 1 сентября, кыргызстанцы будут отдыхать 4 дня подряд, напомнили в МТСР

А.Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на ежемесячные выплаты за застрахованное жилье

Отращивание бороды, безграмотность и насилие — это не ислам, - А.Атамбаев

28 августа 2017, 11:51       Комментарии

Ош, 28.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил жителям села Ынтымак Узгенского района Ошской области, которые были переселены из опасных зон, 200 тыс сомов в честь празднования Курман Айт.
По его словам, Курман Айт - это праздник живых, он пожелал хорошо отпраздновать этот день. "Я привез денежные средства, чтобы вы провели жертвоприношение", - сказал он.
Средства он передал местному имаму.
Курман Айт в Кыргызстане в этом году будет отмечаться 1 сентября.
Согласно информации отдела Информационной политики аппарата президента, в айльных округах Зергер и Жалпак Таш Узгенского района Ошской области 1039 семей были признаны пострадавшими в результате оползня.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум