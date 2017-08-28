Атамбаев в Оше вручил жителям, пострадавшим от оползня в Узгене, 200 тыс сомов на Курман Айт

28 августа 2017, 11:51 Комментарии

Ош, 28.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил жителям села Ынтымак Узгенского района Ошской области, которые были переселены из опасных зон, 200 тыс сомов в честь празднования Курман Айт.

По его словам, Курман Айт - это праздник живых, он пожелал хорошо отпраздновать этот день. "Я привез денежные средства, чтобы вы провели жертвоприношение", - сказал он.

Средства он передал местному имаму.

Курман Айт в Кыргызстане в этом году будет отмечаться 1 сентября.

Согласно информации отдела Информационной политики аппарата президента, в айльных округах Зергер и Жалпак Таш Узгенского района Ошской области 1039 семей были признаны пострадавшими в результате оползня.