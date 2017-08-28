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Главы Кыргызстана и Сингапура обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444976-ru.html

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28 августа 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Республики Сингапур Тони Тан Кен Ям обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"Убежден, что отношения между Кыргызстаном и Сингапуром, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения, имеют большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества во благо народов наших стран", - отмечено в поздравительной телеграмме Президента Кыргызстана.
Атамбаев пожелал президенту Сингапура здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Сингапура - мира и процветания.
В свою очередь Тони Тан Кен Ям в своем послании отметил, что связи между Сингапуром и Кыргызстаном возросли за 25 лет как на двустороннем уровне, так и на международной арене.
"Имеются крепкие связи между народами наших стран. Экономическое сотрудничество наших стран развивается и в дальнейшем будет укрепляться по мере завершения переговоров по Договору о свободной торговле между Сингапуром и Евразийским Экономическим Союзом. Это является свидетельством дружеских отношений и тесного сотрудничества между Сингапуром и Кыргызской Республикой", - говорится в телеграмме президента Сингапура.
Тони Тан Кен Ям выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами для взаимного блага двух народов и пожелал Атамбаеву крепкого здоровья и успехов в делах.

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