В Бишкеке открылась выставка "Иштебиз! Работаем!": Фотограф раскрыл тайну ее смысла

28 августа 2017, 12:14 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке сегодня на площади Ала-Тоо состоялось официальное открытие выставки "Иштебиз! Работаем!", которая стала отражением пути к промышленному прогрессу страны.

Автором и инициатором работ данной выставки стал известный фотограф Кыргызстана Алимжан Жоробаев. При поддержке мэрии города Бишкек он объездил всю страну и посетил активные заводы, фабрики, и технические учебные заведения в поисках героев нашего времени.

"Здесь выставлены около ста работ, в которых отражена деятельность заводов, фабрик и разных учебных заведений со всей страны. Эта идея уже давно мелькала у меня в голове. Я вспоминал те советские времена, когда строились большие заводы и предприятия, когда человек считался героем труда, и мы всегда равнялись на тружеников и хотели быть такими же, как они", - рассказал автор.

Напомним, ранее фотографии из серии "Иштебиз! Работаем!" были вывешены по всей республики, что вызвало бурную реакцию общественности в социальных сетях и некоторых СМИ.

Сообщалось, что данные баннеры являются предвыборной агитацией одного из кандидатов в президенты, и по мнению некоторых, фотографии были оформлены в духе одной из партий. Однако автор работ раскрыл истинную суть фотографий, которая заключается в возрождении святости труда.