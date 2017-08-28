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В Бишкеке открылась выставка "Иштебиз! Работаем!": Фотограф раскрыл тайну ее смысла

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444975-ru.html

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28 августа 2017, 12:14       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке сегодня на площади Ала-Тоо состоялось официальное открытие выставки "Иштебиз! Работаем!", которая стала отражением пути к промышленному прогрессу страны.
Автором и инициатором работ данной выставки стал известный фотограф Кыргызстана Алимжан Жоробаев. При поддержке мэрии города Бишкек он объездил всю страну и посетил активные заводы, фабрики, и технические учебные заведения в поисках героев нашего времени.
"Здесь выставлены около ста работ, в которых отражена деятельность заводов, фабрик и разных учебных заведений со всей страны. Эта идея уже давно мелькала у меня в голове. Я вспоминал те советские времена, когда строились большие заводы и предприятия, когда человек считался героем труда, и мы всегда равнялись на тружеников и хотели быть такими же, как они", - рассказал автор.
Напомним, ранее фотографии из серии "Иштебиз! Работаем!" были вывешены по всей республики, что вызвало бурную реакцию общественности в социальных сетях и некоторых СМИ.
Сообщалось, что данные баннеры являются предвыборной агитацией одного из кандидатов в президенты, и по мнению некоторых, фотографии были оформлены в духе одной из партий. Однако автор работ раскрыл истинную суть фотографий, которая заключается в возрождении святости труда.

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