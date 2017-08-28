Парень, которого я вырастил, стал премьером, и в правительство пришли молодые. Я верю, что они продолжат начатый нами путь, - А.Атамбаев

28 августа 2017, 12:08 Комментарии

"Я верю, что новое правительство продолжит начатый нами путь", - сказал президент Алмазбек Атамбаев 28 августа во время встречи с пострадавшими в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области.

"У меня срок до 1 декабря. После того, как я уйду с поста, мой друг может стать президентом. Как вы сами знаете, парень, которого я вырастил, стал премьером, в правительство пришли молодые. Я верю, что они продолжат начатый нами путь и проследят за тем, что мне завершить не удалось. Среди этих вопросов будет и вопрос развития села Ынтымак. Я хотел бы отметить, что мне отрадно, что изначальное село Жаман-Адыр изменили на Ынтымак, ведь как назовешь корабль, так он и поплывет", - сказал он.

Глава государства также извинился перед собравшимися за то, что не приехал раньше. "Я не мог приехать раньше, вы уж не обижайтесь. Я думал, что в последний год будет меньше работы, но ее наоборот, стало больше. Но я каждую неделю встречался с премьером, получал информацию. Я решил, что сперва нужно собрать помощь, а потом уже приезжать", - сказал он.

Перед тем, как жители начали задавать свои вопросы, президент предупредил, что все их просьбы и его обещания будут записаны. "Так будет легче работать. Все, что я пообещаю, я не забуду и потом. Ваш наказ будет передан и правительству. Думаю, оно проработает как минимум 3 года", - сказал он.