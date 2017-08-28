На площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка, посвященная преобразованиям Кыргызстана за годы своей независимости

28 августа 2017, 12:17 Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов 28 августа принял участие на открытии фотовыставки, посвященной преобразованиям в жизни Кыргызстана со дня обретения независимости.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, осмотрев фотостенды, глава столичного муниципалитета побеседовал с автором фотографий Алимжаном Жоробаевым. Фотограф вкратце рассказал Албеку Ибраимову о заданной тематике фотовыставки и отметил, что на стендах гостям и жителям Бишкека представлены фотокарточки, сделанные в разные годы. А.Жоробаев отметил, что посредством фотографий зрители увидят динамику развития Кыргызстана во всех сферах жизнедеятельности.

На открытии фотогалереи приняли участие отечественные фотографы Александр Федоров, Ташболот Досалиев, а также Владимир Воронин и жители столицы.

Мэрия города Бишкек рекомендует бишкекчанам и гостям столицы посетить фотовыставку, которая расположена на центральной площади "Ала-Тоо".