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Гибель 14 кыргызстанок. Посольство КР поможет обжаловать мягкий приговор

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365436_gi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444972-ru.html

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Катар закрыл посольство Чада в столице и высылает его дипломатов

28 августа 2017, 11:56       Комментарии

Посольство Кыргызстана в России поможет родственникам погибших обжаловать приговор виновным в гибели 17 женщин в московской типографии. Об этом сообщили в кыргызском посольстве.
Вчера, 27 августа, в Москве прошло поминовение погибших в результате пожара в московской типографии. Лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших возложили цветы к месту гибели и прочитали молитву.
В посольстве сообщили, что диппредставители окажут содействие по обжалованию решения суда родственниками погибших в работе с компетентными органами России по выплате страховых компенсаций в судебном порядке. Родственники должны предоставить доверенности адвокату для подачи судебных исков.
Напомним, пожар произошел 27 августа 2016 года в одном из складских помещений, расположенных на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате пожара погибли 17 человек, 14 из которых - уроженки Кыргызстана. Вскоре после пожара главные фигуранты уголовного дела - генеральный директор компании Сергей Москвин и главный инженер объекта Антон Яцков скрылись, но позже Москвин явился добровольно, а Яцкова задержали.
Следствие и судебные разбирательства длились почти год, и в августе суд приговорил Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения. Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в помещении, при этом самовольное изменение конструкции здания, в котором дверь пожарного хода была заперта, не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.
Москвин в ходе судебного разбирательства признал свою вину, а Яцков отрицал свою причастность к гибели людей при пожаре. Родственники погибших заявили, что не согласны с приговором.

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