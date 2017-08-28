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Адвокаты по делу сторонников Жапарова просят оправдать подзащитных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365439_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444971-ru.html

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28 августа 2017, 11:56       Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
Отметим, суд перешел к прениям сторон.
Напомним, что гособвинение просило лишить свободы подсудимых сроком от 5 до 8 лет.
В ходе прения адвокат Шарабидин Токтосунов попросил оправдать всех подсудимых. По его словам,  следствие велось в одностороннем порядке.
В частности, следователи не доказали, что подсудимые нанесли конкретный ущерб государству. 
Он напомнил, что у подсудимого Шамшидина уулу Айдынбека тяжело болен отец. Касаясь предъявленного ему обвинения, адвокат сообщил, что он был лишь случайным свидетелем проходящего у здания ГКНБ митинга, а после задержания его избили сотрудники ГКНБ.
Адвокат сына Жапарова, Рустама, отметил, что его подзащитный ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако его удерживали сотрудники правоохранительных органов до 22.00, что является грубейшим нарушением УПК.
"Жапарова допрашивали без адвоката, тем самым нарушая его права. Он пришел к зданию ГКНБ лишь для того, чтобы узнать судьбу своего отца. Прошу оправдать моего подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, прошу вас вынести частное определение следственной группе за нарушение норм УПК и Конституции", - сказал представитель защиты.
Адвокаты других подсудимых  также просили суд вынести оправдательный приговор их подзащитным за недоказанностью их вины.

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