Адвокаты по делу сторонников Жапарова просят оправдать подзащитных

28 августа 2017, 11:56 Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон.

Напомним, что гособвинение просило лишить свободы подсудимых сроком от 5 до 8 лет.

В ходе прения адвокат Шарабидин Токтосунов попросил оправдать всех подсудимых. По его словам, следствие велось в одностороннем порядке.

В частности, следователи не доказали, что подсудимые нанесли конкретный ущерб государству.

Он напомнил, что у подсудимого Шамшидина уулу Айдынбека тяжело болен отец. Касаясь предъявленного ему обвинения, адвокат сообщил, что он был лишь случайным свидетелем проходящего у здания ГКНБ митинга, а после задержания его избили сотрудники ГКНБ.

Адвокат сына Жапарова, Рустама, отметил, что его подзащитный ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако его удерживали сотрудники правоохранительных органов до 22.00, что является грубейшим нарушением УПК.

"Жапарова допрашивали без адвоката, тем самым нарушая его права. Он пришел к зданию ГКНБ лишь для того, чтобы узнать судьбу своего отца. Прошу оправдать моего подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, прошу вас вынести частное определение следственной группе за нарушение норм УПК и Конституции", - сказал представитель защиты.

Адвокаты других подсудимых также просили суд вынести оправдательный приговор их подзащитным за недоказанностью их вины.