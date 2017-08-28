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Милиция Оша просит помощи в поиске лиц, обезглавивших женщину

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444969-ru.html

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28 августа 2017, 11:47       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Милиция Оша просит граждан и СМИ посодействовать в поиске человека или лиц, обезглавивших женщину в Оше.
Обезглавленное тело женщины 40-50 лет обнаружили в минувшее воскресенье утром в мусорном контейнере возле здания университета социологии работники "Тазалыка".
Милиция просит помочь всех, кто владеет информацией об этом тяжком преступлении. Анонимность гарантируется.
Телефоны: (0 3222) 2-46-78; (0 3222) 2-10-06; (0 557) 79-96-99; (0 558) 15-00-88.
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