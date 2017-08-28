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В столичном микрорайоне Восток-5 реконструируют дороги и ирригационную сетьВ столичном микрорайоне Восток-5 реконструируют дороги и ирригационную сетьПрезидент Гватемалы выгнал главу комиссии ООНПрезидент Гватемалы выгнал главу комиссии ООН

В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444968-ru.html

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Премьер-министр ознакомился с ходом строительства ирригационных объектов в Токтогуле

28 августа 2017, 11:14       Комментарии

По информации Свердловской районной администрации, масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей ведутся в микрорайоне "Восток-5", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
МП "Бишкекасфальсервис" начало замену лотков и продолжает реконструкцию внутримикрорайонных улиц — Мамбетова,  Айтматова и Кийизбаева.
Стоит отметить, что жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливнеприемников. Во время ливневых дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.
После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в "Востоке-5".  После завершения работ планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.
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