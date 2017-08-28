В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

28 августа 2017, 11:14 Комментарии

По информации Свердловской районной администрации, масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей ведутся в микрорайоне "Восток-5", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

МП "Бишкекасфальсервис" начало замену лотков и продолжает реконструкцию внутримикрорайонных улиц — Мамбетова, Айтматова и Кийизбаева.

Стоит отметить, что жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливнеприемников. Во время ливневых дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.

После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в "Востоке-5". После завершения работ планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.

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