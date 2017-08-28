Дипотношениям между Кыргызстаном и Сингапуром – 25 лет: президенты обменялись поздравлениями

28 августа 2017, 11:42 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Республики Сингапур Тони Тан Кен Ям обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Убежден, что отношения между Кыргызстаном и Сингапуром, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения, имеют большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества во благо народов наших стран", — отмечено в поздравительной телеграмме президента Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев пожелал президенту Сингапура здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу — мира и процветания.

В свою очередь президент Тони Тан Кен Ям в поздравительном послании отметил, что связи между Сингапуром и Кыргызской Республикой возросли за 25 лет как на двустороннем уровне, так и на международной арене.

"Имеются крепкие связи между народами наших стран. Экономическое сотрудничество наших стран развивается и в дальнейшем будет укрепляться по мере завершения переговоров по Договору о свободной торговле между Сингапуром и Евразийским Экономическим Союзом. Это является свидетельством дружеских отношений и тесного сотрудничества между Сингапуром и Кыргызской Республикой", — говорится в телеграмме президента Сингапура.

Тони Тан Кен Ям выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами для взаимного блага двух народов и пожелал президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и успехов в делах.