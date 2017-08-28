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В Оше патрульная милиция выявляет частных извозчиков, нарушающих правила перевозки

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444966-ru.html

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28 августа 2017, 11:40       Комментарии

Ош, 28.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Оше патрульная милиция выявляет частных извозчиков, нарушающих правила перевозки пассажиров.
На основании плана рейдовых мероприятий и на основе анализа аварийности на дорогах и улицах Ошская патрульная милиция с 22 по 25 августа 2017 года на территории Ошской области провела рейд под названием "За рулём".
Основная цель мероприятия - выявление нарушений ПДД, которые являются причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, а именно управление транспортным средством без водительских прав; в состоянии алкогольного опьянения; превышение скорости; выезд на полосу встречного движения; управление авто с подложными номерами и передними тонированными стеклами, а также нарушения правил перевозки пассажиров.
Так, в ходе проведения рейда в Узгенском районе в с. Ана-Кызыл была остановлена автомашина марки "Хонда-Степвагон" под управлением О уулу С. 1992 года рождения, у которого в салоне находились 9 человек, то есть на два пассажира больше положенного, так как машина является семиместной.
По данным пресс-службы, сразу при остановке водитель начал оказывать давление на сотрудника ПМ, стал фиксировать на видео сотового телефона и простоял возле сотрудников около часа, ссылаясь на то, что он, занимаясь частным извозом, зарабатывает на жизнь, ему невыгодно сажать и перевозить в салоне 7 человек. Сотрудники ПМ продолжили свою работу, провели беседу, направленную на повышение уровня их правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дорогах и соблюдению ПДД. На основании Кодекса КР "Об административной ответственности" составлен протокол по ст. 234 ч.5 нарушение установленных требований по перевозке людей.
Кроме этого, в ходе четырехдневного рейда были составлены более 900 административных протоколов на владельцев автотранспортах средств, нарушивших правила дорожного движения.

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