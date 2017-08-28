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Микроавтобус с кыргызскими номерами попал в ДТП в РФ, гражданство пострадавших уточняется

Источник:
http://kabar.kg/news/mikroavto...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444965-ru.html

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28 августа 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Микроавтобус, столкнувшийся в субботу с грузовиком в Пензенской области, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали, имеет регистрационный знак Кыргызстан, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель регионального управления ГИБДД Юлия Кулигина.
"Микроавтобус, который участвовал в ДТП, зарегистрирован в Кыргызстане", — сказала собеседница агентства.
Она затруднилась уточнить информацию о гражданстве погибшей и пострадавших в ДТП.
По факту ДТП проводится проверка, отметила Кулигина.
Ранее в ГИБДД рассказали, что микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок.
В результате пассажирка микроавтобуса погибла, еще пятеро, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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