Микроавтобус с кыргызскими номерами попал в ДТП в РФ, гражданство пострадавших уточняется

28 августа 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Микроавтобус, столкнувшийся в субботу с грузовиком в Пензенской области, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали, имеет регистрационный знак Кыргызстан, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель регионального управления ГИБДД Юлия Кулигина.

"Микроавтобус, который участвовал в ДТП, зарегистрирован в Кыргызстане", — сказала собеседница агентства.

Она затруднилась уточнить информацию о гражданстве погибшей и пострадавших в ДТП.

По факту ДТП проводится проверка, отметила Кулигина.

Ранее в ГИБДД рассказали, что микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок.

В результате пассажирка микроавтобуса погибла, еще пятеро, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.