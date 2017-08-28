В Бишкеке прошла ежегодная педагогическая конференция

28 августа 2017, 11:41 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Кыргызско-Турецком университете "Манас" проведена Управлением образования мэрии города Бишкек будет проведена городская конференция учителей и работников образования "Успешные практики и новые решения в системе образования для устойчивого развития КР". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В работе конференции приняли участие президент Кыргызской Академии образования доктор педагогических наук А.Мамытов, председатель Бишкекского городского комитета профсоюза работников образования и науки Г.Султанбаева, представители вузов, МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой", руководители и педагоги образовательных организаций.

Работа конференции была направлена на обсуждение вопросов развития системы столичного образования, изменения запросов учащихся и общества, признание основополагающей роли учителя и его педагогической практики для организации эффективного обучения на всех уровнях образования.

В рамках конференции была организована выставка "Инновации и успешные практики в системе дошкольного, школьного и внешкольного образования г.Бишкек".

Всего в работе конференции приняли участие 287 человек.