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В Бишкеке прошла ежегодная педагогическая конференция

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444964-ru.html

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В Бишкеке прошли музыкальные вечера

28 августа 2017, 11:41       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Кыргызско-Турецком университете "Манас" проведена Управлением образования мэрии города Бишкек будет проведена городская конференция учителей и работников образования "Успешные практики и новые решения в системе образования для устойчивого развития КР". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В работе конференции приняли участие президент Кыргызской Академии образования доктор педагогических наук А.Мамытов, председатель Бишкекского городского комитета профсоюза работников образования и науки Г.Султанбаева, представители вузов, МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой", руководители и педагоги образовательных организаций.
Работа конференции была направлена на обсуждение вопросов развития системы столичного образования, изменения запросов учащихся и общества, признание основополагающей роли учителя и его педагогической практики для организации эффективного обучения на всех уровнях образования.
В рамках конференции была организована выставка "Инновации и успешные практики в системе дошкольного, школьного и внешкольного образования г.Бишкек".
Всего в работе конференции приняли участие 287 человек.

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