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Исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Сингапуром

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444963-ru.html

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10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из Кыргызстана

28 августа 2017, 11:28       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Сингапура Тони Тан Кен Ям обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Убежден, что отношения между Кыргызстаном и Сингапуром, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения, имеют большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества во благо народов наших стран", - отмечено в поздравительной телеграмме президента КР.
А.Атамбаев пожелал президенту Сингапура здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Сингапура - мира и процветания.
В свою очередь Тони Тан Кен Ям в своем послании отметил, что связи между Сингапуром и Кыргызстаном возросли за 25 лет как на двустороннем уровне, так и на международной арене.
"Имеются крепкие связи между народами наших стран. Экономическое сотрудничество наших стран развивается и в дальнейшем будет укрепляться по мере завершения переговоров по Договору о свободной торговле между Сингапуром и Евразийским Экономическим Союзом. Это является свидетельством дружеских отношений и тесного сотрудничества между Сингапуром и Кыргызстаном, - говорится в телеграмме президента Сингапура.
Тони Тан Кен Ям выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами для взаимного блага двух народов и пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья и успехов в делах.

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